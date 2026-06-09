Недавно в селе Виженка Черновицкой области произошел инцидент, который всколыхнул Украину: на небольшой подвесной деревянный мост одновременно зашли более 30 школьников, после чего конструкция не выдержала нагрузки и оборвалась, дети оказались в воде, а шестеро из них получили травмы. Заслуженный учитель Украины и руководитель портала "Образовательная политика" Виктор Громовой прокомментировал ситуацию в своей заметке в фейсбуке и отметил, что подобные случаи демонстрируют важность практического применения знаний по физике и математике.

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Как физика и математика объясняют обвал моста

По словам педагога, первой причиной стала неспособность оценить предельную нагрузку конструкции. Каждый мост имеет определенный максимальный вес, на который он рассчитан, а превышение этого показателя может привести к разрушению.

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Если на деревянный мостик, рассчитанный на 5 – 10 человек, одновременно заходит более 30 подростков, конструкция получает критическую перегрузку, которая неизбежно приводит к разрыву креплений,

– привел Громовой объяснение, подготовленное с помощью искусственного интеллекта.

Еще одним важным фактором являются физические свойства материалов. Со временем дерево теряет прочность из-за старения и воздействия влаги, а металлические элементы могут подвергаться коррозии. Без регулярных проверок определить реальное состояние конструкции бывает сложно.

Кроме этого, значение имеет и распределение веса. Если большое количество людей одновременно собирается в одном месте моста, например для совместного фото, нагрузка на отдельные элементы конструкции резко возрастает.

Педагог обратил внимание на проблему ответственности

Отдельно педагог вспомнил явление резонанса, когда колебания моста могут усиливаться из-за синхронного движения большой группы людей. В мировой истории уже были случаи, когда даже значительно более мощные конструкции разрушались именно из-за этого эффекта.

Комментируя ситуацию, Громовой написал: "Если не учить физику и математику, а все делать ради ТикТок, обвал моста становится неизбежным".

В комментариях педагог также привел пример из своего визита в Германию, где наблюдал за работой детского сада в Дортмунде. По его словам, там воспитатели предоставляют детям больше самостоятельности и доверяют им принимать решения.

Что-то пошло не так в нашем образовании, если учитель становится надзирателем у подростков, которые не имеют навыков немецких детсадовцев,

– подытожил заслуженный учитель Украины.

По мнению педагога, школа должна не только передавать теоретические знания, но и формировать у учащихся умение оценивать риски, мыслить критически и ответственно вести себя в повседневных ситуациях.