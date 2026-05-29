В Харькове завершение учебного года снова происходит в особых условиях, ведь из-за постоянной опасности обстрелов праздничные мероприятия к последнему звонку проходят в подземных укрытиях и специально обустроенных безопасных пространствах. Сегодня, 29 мая в соцсетях появились видео из харьковских школ, которые быстро привлекли внимание пользователей, в частности, тикток издания "Думка" опубликовал кадры, где выпускники танцуют традиционный школьный вальс прямо в укрытии.

Смотрите также Когда прозвучит последний звонок в школах Украины: даты в разных городах

Выпускники сохраняют традиции несмотря на войну

Подземные локации для харьковских школьников уже стали частью учебной реальности. Однако даже при таких условиях ученики и учителя не отказываются от символических моментов завершения школьного года.

На видео видно, как выпускники в праздничном наряде выполняют последний вальс под землей. Такие кадры стали одновременно трогательным и мучительным напоминанием о том, в каких условиях украинские дети вынуждены взрослеть и завершать обучение.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Танец под землей: смотрите видео

По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, этом году из школ города выпустили более 8 тысяч учеников. Он отметил, что завершение учебного года в прифронтовом Харькове является настоящим достижением для детей, родителей и педагогов.

В Харькове уже могут учить под землей 22 тысячи детей

Терехов сообщил, что по состоянию на май 2026 года город имеет возможность в комбинированном формате обучать в подземных пространствах 22 тысячи школьников. Для сравнения, прошлом году такая возможность была только для 9 тысяч детей.

Городской голова подчеркнул, что Харьков остается мощным образовательным центром и выразил надежду, что молодежь после войны будет возвращаться в родной город.

В то же время Терехов признал, что наряду с праздничными эмоциями есть и горькая сторона реальности. По его словам, грустно, что город вынужден строить подземные школы и переносить детский шум под землю вместо того, чтобы открывать новые крупные учебные заведения на поверхности.

Но даже в таких условиях харьковские школьники продолжают учиться, праздновать и сохранять традиции. И вальс в укрытии в этом году стал не только частью последнего звонка, но и символом устойчивости города и его детей.