В основном обучение в школах де-факто закончится в конце мая. 24 Канал рассказывает, когда состоится праздник Последнего звонка в школах разных городов и областей нашего государства.

Когда прозвучит последний звонок в школах в 2026 году?

В разных городах и областях школьники услышат последний звонок в разные даты, отмечает Education.ua.

Киев

В столичных школах праздник состоится 29 мая. В июне еще могут быть занятия для преодоления образовательных потерь. Также будут проводить тренинги, языковые клубы и другие активности.

Харьков

Последний звонок в школах Харькова также запланировали на 29 мая.

Одесса

29 мая заканчивается учебный год и в школах Одессы. Последний звонок будут проводить в основном для учеников выпускных классов.

Львов

В части львовских школ учебный год продолжается до 5 июня 2026 года.

Днепр

До 29 мая 2026 года продолжается учебный год и в школах Днепра.

Житомир

Департамент образования рекомендовал местным школам провести последний звонок 6 июня.

Черкассы

В Черкассах последний звонок в школах состоится 29 мая.

Запорожье

29 мая прозвучит последний звонок и для учеников Запорожья.

Ровно

В школах Ровно последний звонок прозвучит 29 мая также.

Кропивницкий

В Кропивницком в большинстве школ учебный год завершится 29 мая. В некоторых последний звонок запланировали на 22, 28 и 30 мая, а также 1, 2 и 5 июня.

Луцк

В городе праздник для учеников будет 29 – 30 мая.

Чернигов

29 мая планируют торжества и в школах Чернигова.

Ивано-Франковская область

Последний звонок для учеников коломыйских школ прозвучит 29 мая.

Тернополь

Последний звонок в школах города состоится 30 мая.

Какие границы этого учебного года?