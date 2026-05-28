Здебільшого навчання у школах де-факто закінчиться наприкінці травня. 24 Канал розповідає, коли відбудеться свято Останнього дзвоника у школах різних міст та областей нашої держави.
Коли пролунає останній дзвоник у школах у 2026 році?
У різних містах та областях школярі почують останній дзвоник у різні дати, зазначає Education.ua.
Київ
У столичних школах свято відбудеться 29 травня. У червні ще можуть бути заняття задля подолання освітніх втрат. Також проводитимуть тренінги, мовні клуби й інші активності.
Харків
Останній дзвоник у школах Харкова також запланували на 29 травня.
Одеса
29 травня закінчується навчальний рік і у школах Одеси. Останній дзвоник проводитимуть здебільшого для учнів випускних класів.
Львів
У частині львівських шкіл навчальний рік триває до 5 червня 2026 року.
Дніпро
До 29 травня 2026 року триває навчальний рік і у школах Дніпра.
Житомир
Департамент освіти рекомендував місцевим школах провести останній дзвоник 6 червня.
Черкаси
У Черкасах останній дзвоник у школах відбудеться 29 травня.
Запоріжжя
29 травня пролунає останній дзвоник і для учнів Запоріжжя.
Рівне
У школах Рівного останній дзвоник пролунає 29 травня також.
Кропивницький
У Кропивницькому в більшості шкіл навчальний рік завершиться 29 травня. У деяких останній дзвоник запланували на 22, 28 й 30 травня, а також 1, 2 та 5 червня.
Луцьк
У місті свято для учнів буде 29 – 30 травня.
Чернігів
29 травня планують урочистості й у школах Чернігова.
Івано-Франківщина
Останній дзвоник для учнів коломийських шкіл пролунає 29 травня.
Тернопіль
Останній дзвоник у школах міста відбудеться 30 травня.
Які межі цього навчального року?
- Цей навчальний рік у школах України розпочався 1 вересня 2025 року.
- Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.
- Дати та тривалість відпочинку можуть визначати на місцях. Це є у повноваженні педагогічної ради школи.
- Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. На місцях також повинні зважати на безпекову та енергетичну ситуацію.