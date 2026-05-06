У червні у школи проводитимуть додаткові заняття. Про це повідомив заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський.
Коли останній дзвоник у школах Києва?
Посадовець заявив, що у Києві працюють понад 63 тисячі педагогів та здобувають освіту близько 400 тисяч учнів та студентів. Попри кризу в енергетиці та безпекову ситуацію, школи адаптувалися до ситуації. Все ж учням допомагатимуть надолужити освітні втрати.
Саме тому в червні ми посилюємо додаткові заняття, гуртки та програми підтримки,
– уточнив заступник очільника КМДА.
Він також уточнив, що учні 11 класів у травні вчитимуться у межах зміненого формату, адже цього місяця стартує НМТ. Так, школи у разі потреби можуть переходити на індивідуально-групові моделі.
Чи буде навчання у червні?
У червні у школах проводитимуть заняття для подолання освітніх втрат. Також організують заходи для психологічної підтримки учнів, навчальні практики із "Захисту України", тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, навчання з цифрової грамотності.
Також діятимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.
Зверніть увагу! Цей навчальний рік у школах України розпочався 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.
Коли випускники отримають документи про освіту?
Документи про освіту у школах Києва планують видавати з урахуванням безпекових вимог. Свої свідоцтва випускники різних ланок отримають:
про закінчення 4 класу – з 1 до 5 червня;
про закінчення 9 класу – з 8 до 12 червня;
про закінчення 11 класу – з 19 до 26 червня.
Коли були канікули у школах Києва?
Весняні канікули у школах Києва розпочалися 23 березня і тривали тиждень. Влітку школярі мають наздоганяти пропущене.
- Зимові канікули тривали з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.
- Через кризову енергетичну ситуацію у столиці також оголошували додаткові канікули з 19 січня до 1 лютого.