Серед таких – математика. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю УП розповіла, чи можуть цей предмет перемістити до вибіркових.
Чи може стати математика предметом на вибір?
Вакуленко зауважила, що математика – у списку обов'язкових предметів НМТ, адже відповідні знання свідчать про здатність мислити та опановувати інформацію. А ці навички є необхідними для успішного навчання на всіх спеціальностях. Тому навіть після дискусій про те, що завдання можуть бути важкими, цей предмет досі як обов'язковий на мультитесті.
Ті, хто засвоїли шкільну програму з математики щонайменше на рівні сьомого класу, точно матимуть прохідні бали,
– запевняє Вакуленко.
І каже, що отриманий бал стане результатом навчання у школі та наполегливості.
Якщо вступник планує навчатися в одному з найпрестижніших університетів України і хоче отримати результат 180+, то потрібно самостійно додатково опрацювати матеріали,
– уточнює вона.
Що змінилося, якщо порівняти з 2025 роком?
Очільниця Центру також зауважила: якщо порівняти з 2025 роком, дещо змінилася концепція коефіцієнтів, які застосовують до результатів предметних тестів НМТ.
Ті вступники, які обрали спеціальності, пов'язані з математикою, мають вищий коефіцієнт,
– уточнила вона.
І додала: хто обрав напрями, пов'язані з мистецтвом, творчістю, філологією тощо, матиме коефіцієнт менший ніж у предметах, ближчих до їхньої спеціальності.
Вакуленко також каже, що окремі пропущені теми не вплинуть на результати вступу, якщо учасник НМТ успішно склав інші предмети.
Важливо! Основна сесія НМТ розпочинається 20 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня.
Чи стане математика вибірковою для вступників-гуманітаріїв?
Також Вакуленко розповіла, чи можуть зробити математику вибірковим предметом для вступників на гуманітарні напрями. Вона каже, що такий варіант наразі не розглядають.
Математика й мова – це хороші предиктори успішного навчання на будь-якій спеціальності,
– наголошує вона.
І додає, що зараз треба вміти аналізувати інформацію. Зокрема, працювати з таблицями, графіками, діаграмами тощо.
Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
Чому торік виник скандал через математику на НМТ?
Торік чимало учасників НМТ скаржилися на складання математики. Зокрема, обурювалися майбутні митці й заявляли, що математика їй надалі не потрібна. Також наголошували: у разі провалу з цього предмета, двері в українські виші для них зачинені. Тож вони розглядали виїзд за кордон.
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що для вступу на мистецькі спеціальності математика не є визначальним предметом.
Тут значної ваги набував саме творчий конкурс. Тому майбутнім митцям треба було, за її словами, подолати поріг "склав / не склав".