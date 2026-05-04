Не зайвим буде потренуватися вдома. Деталі вона розповіла в інтерв'ю УП.

Що радять учасникам НМТ?

Вакуленко рекомендує тим, хто складатиме мультитест цьогоріч, пройти чотири тести з перервою 20 хвилин без заглядання в інтернет чи спілкування із чатом GPT. При цьому нагадує, що на іспиті у доступі будуть лише довідкові матеріали.

Це, за її словами, дасть можливість відчути реальну картину тесту. Зокрема, плинність часу.

Важливо! У Порядку проведення НМТ зазначено, що вхід до екзаменаційних центрів припинятимуть за 5 хвилин до початку тестування.

Чи можна змінювати послідовність виконання тестів?

Вона зазначає, що також учасники зможуть у межах двох блоків самостійно перерозподіляти час між відповідними двома предметними тестами.

Наприклад, оцінювання з української мови та математики: можна більше часу витратити на математику і менше на мову або навпаки,

– каже очільниця Центру.

Наприклад, учасник може спочатку розв'язати всі задачі з математики, а вже після цього виконувати завдання з української мови. Згодом у межах першого блоку повернутися до математики для самоперевірки.

Вибір учасника залежно від того, як зручно, яка швидкість відповіді на питання і що складніше для конкретного вступника,

– уточнила вона.

І додала, що про це варто подумати перед тестуванням.

Що варто зробити в останній день перед іспитом?

Вакуленко наголошує: перед іспитом обов'язково треба виспатися.

Не потрібно нічого опрацьовувати чи намагатися вивчити всі теми із чотирьох предметів за ніч – це нічого не дасть,

– зазначає вона.

Також радить добре вивчити маршрут до місця складання тестування, аби не запізнитися. Зокрема якщо ви реєструвалися на НМТ за межами нашої країни. При цьому врахувати різні нюанси, які можуть вас затримати на місці. Варто підготувати ввечері документи і необхідний одяг. І обов'язково налаштуватися на позитив.

Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

Скільки осіб зареєструвалося на НМТ?

У 2026 році на тестування зареєструвалися понад 355 тисяч учасників, повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі. Понад 18 тисяч осіб проходитимуть перевірку знань за межами нашої країни.

Учасники найчастіше обирали такі предмети:

іноземні мови;

географію;

біологію;

українську літературу.

Основна сесія НМТ відбудеться з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.