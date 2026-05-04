Не лишним будет потренироваться дома. Детали она рассказала в интервью УП.

Что советуют участникам НМТ?

Вакуленко рекомендует тем, кто будет сдавать мультитест в этом году, пройти четыре теста с перерывом 20 минут без заглядывания в интернет или общения с чатом GPT. При этом напоминает, что на экзамене в доступе будут только справочные материалы.

Это, по ее словам, даст возможность почувствовать реальную картину теста. В частности, текучесть времени.

Важно! У Порядке проведения НМТ указано, что вход в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала тестирования.

Можно ли менять последовательность выполнения тестов?

Она отмечает, что также участники смогут в пределах двух блоков самостоятельно перераспределять время между соответствующими двумя предметными тестами.

Например, оценивания по украинскому языку и математике: можно больше времени потратить на математику и меньше на язык или наоборот,

– говорит руководительница Центра.

Например, участник может сначала решить все задачи по математике, а уже после этого выполнять задания по украинскому языку. Впоследствии в рамках первого блока вернуться к математике для самопроверки.

Выбор участника в зависимости от того, как удобно, какая скорость ответа на вопрос и что сложнее для конкретного абитуриента,

– уточнила она.

И добавила, что об этом стоит подумать перед тестированием.

Что стоит сделать в последний день перед экзаменом?

Вакуленко отмечает: перед экзаменом обязательно надо выспаться.

Не нужно ничего прорабатывать или пытаться изучить все темы из четырех предметов за ночь – это ничего не даст,

– отмечает она.

Также советует хорошо изучить маршрут к месту сдачи тестирования, чтобы не опоздать. В частности если вы регистрировались на НМТ за пределами нашей страны. При этом учесть различные нюансы, которые могут вас задержать на месте. Стоит подготовить вечером документы и необходимую одежду. И обязательно настроиться на позитив.

Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

Сколько человек зарегистрировалось на НМТ?

В 2026 году на тестирование зарегистрировались более 355 тысяч участников, сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграмме. Более 18 тысяч человек будут проходить проверку знаний за пределами нашей страны.

Участники чаще всего выбирали такие предметы:

иностранные языки;

географию;

биологию;

украинскую литературу.

Основная сессия НМТ состоится с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.