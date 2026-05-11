Поэтому сеть учебных заведений должна быть к этому готова. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Насколько сократилось количество учеников?

Нардеп сообщил, что в этом учебном году в нашей системе образования учится около 3,5 миллиона учеников. В начале 2024/25 учебного года было 3 753 514 учеников. То есть количество школьников уменьшилось примерно на 250 тысяч.

За рубежом дистанционно обучаются 302 889 украинских школьников, на временно оккупированных территориях – 35 361,

– уточнил Бабак.

и подчеркнул, что именно наполняемость первых классов сейчас является одним из важнейших индикаторов. Так, этом году в нашей системе образования есть около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году было 314 тысяч.

Только за год количество первоклассников уменьшилось на 62 тысячи,

– уточнил глава Комитета.

Почему количество учеников в Украине уменьшается?

Причин, почему уменьшается количество учеников в Украине, есть несколько. Основные такие:

падение рождаемости;

массовый выезд семей за границу.

Количество первоклассников в дальнейшем еще будет уменьшаться,

– спрогнозировал Бабак.

И добавил, что и количество выпускников будет уменьшаться. Этот фактор следует учитывать и при формировании сети лицеев в рамках реформы старшей школы и тому подобное.

Также нардеп спрогнозировал количество поступающих в следующем году. Учитывая демографическую ситуацию и количество 10-классников, поступление 2027 года должно быть подобным на к нынешнему.

Сколько участников будет составлять в этом году НМТ?

В этом году во время основной сессии уже зарегистрировались на НМТ 355 тысяч человек. Эти показатели, по словам нардепа, свидетельствуют о том, что:

️ интерес к украинскому высшему образованию растет,

больше поступающих выбирают обучение в Украине;

выпускники прошлых лет возвращаются к нашей системе образования.

Важно! В этом году еще можно зарегистрироваться на НМТ. Сегодня, 11 мая, начался дополнительный период регистрации для участия в дополнительных сессиях мультитеста.

К слову, заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП, что около 330 тысяч украинских учеников находятся за рубежом. Но учатся в нашей системе образования.

Украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, могут таких стать участниками олимпиад в дистанционном формате.

Стоит ли после школы поступать за границу?

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит не советует выпускникам сразу после окончания школы поступать на бакалавриат в зарубежные вузы. Это быстрый способ потерять связь со своей страной, сказал педагог в интервью РБК-Украина.

Квит убежден, что международный опыт лучше приобретать благодаря:

академическим обменам;

поступлению уже на магистратуру.

При этом президент Могилянки отмечает: не стоит пренебрегать украинским высшим образованием. Наши вузы дают качественное бакалаврское образование.