Первые 55 образовательных центров прошли верификацию и могут реализовывать программу украиноведческого компонента. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Зимняя вступительная кампания: кто может принять участие и какие бонусы получит

Какие возможности получат ученики за рубежом?

Теперь тысячи детей смогут учиться по украиноведческому компоненту непосредственно по месту жительства – в локальных субботних и воскресных школах в 22 странах мира. Всего более 21 тысячи детей за рубежом учится по программе украиноведческого компонента.

Чтобы официальное признание результатов внешкольного обучения стало возможным, образовательные центры проходят специальную процедуру верификации комиссией МОН и МИД. После верификации субботняя или воскресная школа попадает в официальный перечень, что дает право признавать полученные детьми результаты обучения.

Верификация первых 55 субботних и воскресных школ является лишь началом формирования сети, ведь процесс имеет бессрочный характер и в дальнейшем к нему смогут присоединяться новые образовательные центры со всего мира,

– сообщили в МОН.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Учителя верифицированных образовательных центров также могут засчитывать свой педагогический стаж для получения надбавки за выслугу лет. В стаж будут засчитывать преподавательскую работу объемом не менее 180 часов в год, подтвержденную договором (контрактом) или другими надлежащими документами.

Могут ли ученики за рубежом приобщиться к ученическим олимпиадам?