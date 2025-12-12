Сколько длятся каникулы в школах разных стран мира, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Новая украинская школа".

В каких странах самые короткие каникулы?

Украинские школьники в ожидании Рождества и зимних каникул, как и во многих странах мира, где предусмотрены зимние или Рождественские каникулы, или выходные. Впрочем не везде каникулы настолько длительные как у наших школьников.

Интересно! В Украине продолжительность учебного года – 175 дней. Минобразования в 2025 – 2026 учебном году определил, что ученики будут учиться с 1 сентября по 1 июля. Но фактически большинство учеников завершают обучение уже в конце мая или в начале июня и отдыхают около трех месяцев летних каникул.

Хотя школьные каникулы являются обязательной частью учебного процесса, впрочем их продолжительность в школах мира отличается. А зависит это от климатических условий, традиций, религиозных, государственных или культурных праздников.

Если мы осматриваем школы всего мира, то самые короткие школьные каникулы в мире у учеников Южной Кореи и Японии.

Учебный год в Южной Корее длится 220 – 230 дней. У учеников один из самых длинных учебных лет в мире. А на каникулы приходится около 30 дней летних + несколько коротких перерывов. Летние и зимние каникулы похожи по длине, они длятся около 1 месяца каждый. Еще имеют весенние каникулы, которые длятся около двух недель. Кроме того, есть несколько праздничных дней в году.

У Японии продолжительность учебного года составляет примерно 210 – 220 дней. Школьники имеют летние каникулы – около 40 дней, зимние и весенние – по 10 – 15 дней. Система построена так, чтобы ученики почти весь год оставались в учебном процессе.

В тройке лидеров по продолжительности учебного года – Германия. Здесь учебный год – около 190 дней. Каникулы: летние – 6 недель, плюс несколько коротких перерывов в течение года. Но каникулы распределены равномерно по всей стране, в каждой федеральной земле, чтобы избежать перегрузки транспорта или экскурсионных объектов.

Следующая по продолжительности – Франция. Учебный год – около 185 – 190 дней. А ученики имеют летние каникулы продолжительностью 8 недель, и короткие каникулы – осенние, зимние, весенние. Во Франции существует три образовательные зоны, в которых Министерством образования определяются свои сроки каникул. Французские ученики имеют больше перерывов, но они короче.

У Великобритании учебный год длится 185 дней. Каникулы летние – длятся 6 недель, плюс рождественские и пасхальные каникулы. Система похожа на немецкую, но с более длинными летними каникулами.

США и Канада имеют одинаковую продолжительность учебного года – 180 дней. Каникулы летние длятся – 10 – 12 недель, зимние и весенние – по 1 – 2 недели. Это одна из самых распространенных моделей в мире.

Такую же продолжительность учебного года имеет Австралия – около 180 дней. Но каникулы распределены на 4 срока, каждый завершается двухнедельным перерывом. Самые длинные из них летние каникулы – около 6 недель.

Продолжительность летних каникул / НУШ

Конечно, каждая страна имеет государственные праздники или важные религиозные, и администрация учебного заведения может предоставить выходной в этот день. Некоторые страны могут определять продолжительность каникул для младшей и старшей школы, для младших школьников они длиннее.

Например, в Литве ученики начальной школы имеют на две недели больше каникул, чем средней. А в Португалии – летние каникулы последних двух классов короче, менее двух месяцев, по сравнению с другими классами.

Таким образом, страны Восточной Азии делают ставку на интенсивное обучение, тогда как Западные страны больше ценят длительные летние каникулы как время для отдыха и семейных путешествий.