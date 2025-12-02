Дословный перевод – приманка для гнева. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение на сайте словаря.

Что означает rage bait?

Это словосочетание означает онлайн-контент, созданный, чтобы вызвать возмущение и агрессию у пользователей соцсетей, чтобы увеличить просмотры, клики и взаимодействие с сообщением или страницей.

Впервые "rage bait" использовали в интернете еще в 2002 году, чтобы обозначить определенную реакцию водителя на мигание фарами другого водителя, просящего его пропустить. Впоследствии это слово стало сленговым. Его начали употреблять для описания вирусных твитов, часто с целью критики целых сетей контента.

В команде Оксфорда отметили, что 2025-й стал годом дискуссий о влиянии технологий, информационная перегрузка и алгоритмы, которые поощряют к взаимодействию через провокации. Употребление фразы rage bait выросло втрое, если сравнить с прошлым годом. То есть пользователи соцсетей осознали манипулирование их эмоциями.

То, что слово rage bait существует и так стремительно набирает популярность, означает: мы начинаем осознавать, как легко становимся жертвами онлайн-тактик манипуляции. Раньше интернет был сосредоточен на привлечении нашего внимания, вызывая любопытство в обмен на клики. Теперь мы видим резкий сдвиг к влиянию на наши эмоции и реакции,

– заявил президент Oxford Languages Каспер Гратволь.

Какие еще слова претендовали на победу?

Претендентами на слово года также были:

Aura farming ("создание ауры") – процесс создания харизматичного и привлекательного публичного образа.

Biohack ("биохакинг") – способ повлиять на естественные процессы тела, чтобы улучшить здоровье и продолжительность жизни.

Напомним, что оксфордское слово года – это слово или выражение, отражающее настроение или беспокойство последних двенадцати месяцев, то, что имеет потенциал стать термином длительного культурного значения.

Какое слово выбрали в прошлом году?