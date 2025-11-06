Об этом пишут на сайте словаря. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Колоритные слова из текста Радиодиктанта – 2025: что такое "лелитки"

Какое слово года 2025?

Слово "вайб-кодинг" – это метод программирования, где вместо написания кода вручную разработчик формулирует задачу на естественном языке, а большая языковая модель (LLM) генерирует, оптимизирует и исправляет код.

В Collins Dictionary определяют вайбкодинг как "использование искусственного интеллекта, который реагирует на естественный язык, чтобы помогать в написании компьютерного кода". Лексикографы зафиксировали резкий рост популярности этого слова в феврале 2025 года. Именно тогда оно и возникло.

Интересно! У 2024 словом года Collins стало brat, популяризированное певицей Charli XCX.

Термин ввел Андрей Карпаты – экс-директор по вопросам искусственного интеллекта в Tesla и инженер-основатель компании OpenAI. Он описал вайбкодинг как метод, позволяющий людям создавать приложения, даже не осознавая существования кода. Этот подход открыл возможности разработки цифровых платформ для тех, кто не имеет технического образования.

Выбор "vibe coding" словом года идеально отражает то, как язык развивается вместе с технологиями,

– заявил глава Collins Dictionary Алекс Бикрофт.

И добавил, что это является показателем того, что произошел сдвиг в сфере программирования, где искусственный интеллект делает кодирование доступным.

Смотрите также Что такое "кияхи" – необычное слово из Радиодиктанта – 2025

Какие слова претендовали на победу?

Среди других претендентов были:

aura farming (создание харизматического образа);

biohacking (вмешательство в естественные процессы организма);

broligarchy (власть сверхбогатых мужчин);

coolcation (отпуск в прохладном климате);

taskmasking (имитация продуктивной работы).

Мы также рассказывали о слова из текста нынешнего Радиодиктанта, в которых украинцы могли сделать ошибку.