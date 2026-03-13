Что означает слово "коцик" и о происхождении слова рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Что означает "корявый": это слово можно использовать во многих случаях

Что такое "коцик" – какое происхождение и значение слова?

Слово "коцик" хорошо известно в украинском быту, особенно на западе Украины. И именно за теплым коциком из овечьей шерсти едут на известные карпатские рынки. А кто не слышал такого слова, то им называют – небольшое шерстяное или тканое одеяло, плед или покрывало, которым накрываются или застилают кровать или скамью.

Словари фиксируют это слово, часто как уменьшительно-ласкательную форму от слова "коц". А слово "коцик" является примером уменьшенной формы, которая известна больше. Суффикс -ик придает слову оттенок небольшого размера или домашнего, ласкового значения. И это не единственный вариант, можно сказать еще – коць и коцичок.

Эти слова, даже если вы не знали, что они обозначают, закрепились в фамилиях, имеем – Коцик, Коц, Коц.

Интересно! Кому-то может показаться похожим слово "коцур". Но так называют кота – которого считают хозяином сельской усадьбы.

По происхождению слово "коцик" связано с польским koc, что означает плед, одеяло или грубое шерстяное покрывало. В польском языке существует и уменьшенная форма kocyk, которая очень близка к украинскому коцик. А поляки заимствовали его из немецкого языка – Kótze "грубое шерстяное одеяло".

Такие заимствования являются естественными для украинского языка, особенно для западных регионов, где длительное время происходил активный культурный и языковой контакт с польским языком.

В традиционном украинском доме коцик был не только практической вещью, но и элементом домашнего уюта. Его могли:

стелить на кровать или скамью;

брать в дорогу;

использовать как теплое одеяло.

Что такое "коц": смотрите видео

Сегодня настоящий карпатский шерстяной коцик – это элемент декора и образец древнего карпатского ремесла. Коцики из овечьей шерсти, не только очень теплые, но и долговечны.

Долго я качалась в постели, завернувшись коцем с головой, чтобы согреться. (Панас Мирный).

В ... углу ... – кровать, заслана мягким шелковым коцем. (Панас Мирный).

(Панас Мирный). Скамьи и над ними стены были покрыты коцем (Олекса Стороженко).

Хотя, коцик сегодня это и название для пледа, одеяла, одеяла (такое слово тоже имеем, как и пододеяльник) и даже небольшого ковра из современных материалов.

Гуцульский лижнык / fabryka-shkur.com.ua

А синонимами к слову служат другие слова:

рядно,

укрывало,

прикрывало

лижнык,

плахтина.

Итак, коцик – это именно та уютная вещь, в которую хочется завернуться вечером с чаем, книгой или интересным сериалом, хоть не везде, но это слово и предмет, давно стали естественной частью украинской бытовой лексики.