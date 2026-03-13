Що означає слово "коцик" та про походження слова розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що таке "коцик" – яке походження і значення слова?

Слово "коцик" добре відоме в українському побуті, особливо на заході України. Та саме за теплим коциком з овечої вовни їдуть на відомі карпатські ринки. А хто не чув такого слова, то ним називають – невелику вовняну або ткану ковдру, плед чи покривало, яким накриваються або застеляють ліжко чи лаву.

Словники фіксують це слово, часто як зменшувально-пестливу форму від слова "коц". А слово "коцик" є прикладом зменшеної форми, яка відома більше. Суфікс -ик надає слову відтінку невеликого розміру або домашнього, лагідного значення. І це не єдиний варіант, можна сказати ще – коць і коцичок.

Ці слова, навіть якщо ви не знали, що вони позначають, закріпилися у прізвищах, маємо – Коцик, Коц, Коць.

Цікаво! Комусь може видатися схожим слово "коцур". Але так називають кота – якого вважають господарем сільської садиби.

За походженням слово "коцик" пов’язують із польським koc, що означає плед, ковдру або грубе вовняне покривало. У польській мові існує й зменшена форма kocyk, яка дуже близька до українського коцик. А поляки запозичили його з німецької мови – Kótze "груба вовняна ковдра".

Такі запозичення є природними для української мови, особливо для західних регіонів, де тривалий час відбувався активний культурний і мовний контакт із польською мовою.

У традиційному українському домі коцик був не лише практичною річчю, а й елементом домашнього затишку. Його могли:

стелити на ліжко або лаву;

брати в дорогу;

використовувати як теплу ковдру.

Сьогодні справжній карпатський вовняний коцик – це елемент декору та зразок давнього карпатського ремесла. Коцики з овечої вовни, не лише дуже теплі, а й довговічні.

Довго я качалась в постелі, загорнувшись коцем з головою, щоб зогрітися. (Панас Мирний).

У .. кутку .. – ліжко, заслане м'яким шовковим коцем. (Панас Мирний).

(Панас Мирний). Лави і над ними стіни були вкриті коцем. (Олекса Стороженко).

Хоча, коцик сьогодні це й назва для пледу, ковдри, одіяла (таке слово теж маємо, як і підодіяльник) та навіть невеликого килима з сучасних матеріалів.

Гуцульський ліжник / fabryka-shkur.com.ua

А синонімами до слова слугують інші слова:

рядно,

укривало,

прикривало

ліжник,

плахтина.

Отже, коцик – це саме та затишна річ, у яку хочеться загорнутися ввечері з чаєм, книжкою чи цікавим серіалом, хоч не скрізь, але це слово і предмет, давно стали природною частиною української побутової лексики.