Що означає слово "кострубатий" та коли його казати, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Про що можна сказати "кострубатий"?

В українській мові є таке цікаве слово – "кострубатий", це слово окрім незвичного звучання має чимало ситуацій, коли його можна використати та звучати і точно, і небуденно.

Словники наводять кілька визначень та ситуацій, коли можна казати "кострубатий":

щось, що має нерівну поверхню, шорстке: " Розташувались тут же, біля річки, під дощем, на кострубатому камінні". (Олесь Гончар).

(Олесь Гончар). про мову чи про стиль – незграбна, недоладна, невправна розмова: "Лист вийшов трохи кострубатий, зате правильний. " (Іван Микитенко).

" (Іван Микитенко). про зовнішність – розкуйовджене, наїжачене волосся чи брови: "З-під білих кострубатих брів .. визирають добрі, а лукаві очі." (Михайло Коцюбинський).

про кінцівки людини – криві, покручені від хвороби чи старості: "По якійсь хвилині взяв [Петро] своєю кострубатою рукою за хлопців чуб і повернув до себе." (Іван Багряний).

(Іван Багряний). про рослину – нерівний, покручений стовбур чи гілля: "Скоро вишикувалась колона – довга, темна, кострубата." (Анатолій Хорунжий).

Походження у слова праслов'янське, оскільки його можна знайти й в інших мовах: болгарська – каструбава́ты "шерехатий, шорсткий"; польська – kostrubaty, чеське – kostrbatý. В основі давнє слово *kostra – "щось остюкувате, гостре". Корінь "коструб-" споріднений зі словами "коструб" – нерівність, шорсткість та "кострубачитися" – стати незграбним, покрученим. У ньому відчувається образ чогось ламкого, грубого, неоковирного. А ще "кострицею" називали грубі відходи після обробки льону і конопель, волокна яких ішли на виготовлення тканини. Слово "кострубатий" — яскравий приклад того, як українська мова вміє передати відчуття нерівності, незграбності чи шорсткості не лише у фізичних речах, а й у стилі, поведінці чи навіть думках. Про ще один звичай, пов'язаний зі словом, розповідає етнографиня Ідея Олександрівна. У слов'ян-язичників існував звичай проводів весни – похорони Коструба чи похорони Ярила. Ляльку могли спалювати, топити чи розривати на частини. Ця лялька, яку виготовляли з соломи чи костриці і виглядала – кострубато: і гостро, і недоладно.

З цим словом пов'язана і білоруська назва місяця жовтень – кастрічнік, саме в цей період тіпали льон.

Кожне слово має за собою цілу історію чи навіть звичай. Тому "кострубатий" – це не лише опис поверхні чи стилю. Це слово часто використовується як метафора для всього недосконалого, але справжнього. Воно ніби нагадує: краса може бути не лише в гладенькому й відшліфованому, а й у нерівному, живому, природному.

А ви використовуєте це слово у своєму мовленні? Якщо ні – розпочніть уже сьогодні, думаю що нагода точно знайдеться.