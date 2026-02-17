Про що каже вислів "не плети хармани", поширений на Львівщині, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

"Не плети хармани" – що означає цей вислів?

Ви користуєтеся висловами у своєму мовленні? Якщо ні, то точно чули від когось чи читали й знаєте значення багатьох. Сьогодні найвідоміші фразеологізми є частиною шкільної освіти та серед завдань НМТ.

Але серед безлічі висловів є регіональні й, подекуди, вони вимагають дослівного пояснення, як от – "не плети хармани / харамани". Цей вираз – яскравий приклад регіональної фразеології, поширеної на Львівщині та в суміжних говірках і використовується для емоційного застереження співрозмовника і має кілька варіантів:

не плети хармана,

не гни хармана,

не крути харамана,

закрутити харамана,

не загинай харамана.

Тобто "харман" може бути і "хараманом" та навіть – "фараманом" і його можна – плести, гнути, загинати, крутити. А тому слід пояснити цей вислів частинами і дослівно.

Сам вираз означає – не говори нісенітниць, не вигадуй дурниць, не плутайся в словах. Тобто, іншими словами можна сказати – "не верзи абищо", "не мели дурниць". У "Фразеологічному словнику української мови" подібні вирази пояснюються як – "говорити плутано, беззмістовно".

– Розуміється, ви не хочете виявити мені добровільно всю правду, хочете загнути мені харамана і в душі смієтеся з мене. (Іван Франко).

А от слова "хараман" чи "харамани" означають – обман, вигадку, ошуканство та навіть – безлад, плутанину та хаос.

Саме слово запозичене з арабської через посередництво східнороманських мов і турецької, де "haramín" – "злодій, шахрай, хитра людина", турецькою "harami" – "розбійник, шахрай". Поступово значення трішки пом'якшилося і "хараманом" почали називати пройдисвіта.

Таке позначення, дуже близьке за значенням до іншого слова в українській мові – "халамидник", про значення якого писали раніше.

Але є й інше значення тлумачення слова. Слово "гарман" (harman), означає – "тік для молотьби зерна" чи перського härmän – "купа збіжжя". Слово через польське та українське середовище набуло значення – "купа, нагромадження". У народному мовленні "хармани" стали метафорою словесної плутанини, "нагромадження слів без сенсу", "словесні нісенітниці". Діалектні словники Галичини фіксують "хармани" як – "дурниці, балачки".

Так з конкретних позначень слово набуло переносного значення – від злодія і току, до – нісенітниць та обману.

А дієслово, яке ми добираємо посилює виразність вислову та гостроту реакції – "не плети", "не гни", "не загинай", "не крути" хармани / харамани.

Тому, фразеологізм "не плети хармани", цей питомий галицький вислів, означає – "не говори дурниць". Звучить незвично і колоритно. Спробуйте зупинити чиюсь безглузду балачку такими словами – точно здивуєте людину.