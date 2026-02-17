О чем говорит выражение "не плети харманы", распространенное на Львовщине, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

"Не плети харманы" – что означает это выражение?

Вы пользуетесь выражениями в своей речи? Если нет, то точно слышали от кого-то или читали и знаете значение многих. Сегодня самые известные фразеологизмы являются частью школьного образования и среди задач НМТ.

Но среди множества выражений есть региональные и, иногда, они требуют дословного объяснения, как вот – "не плети харманы / хараманы". Это выражение – яркий пример региональной фразеологии, распространенной на Львовщине и в смежных говорах и используется для эмоционального предостережения собеседника и имеет несколько вариантов:

не плети хармана,

не гни хармана,

не крути харамана,

закрутить харамана,

не загибай харамана.

То есть "харман" может быть и "хараманом" и даже – "фараманом" и его можно – плести, гнуть, загибать, крутить. А потому следует объяснить это выражение частями и дословно.

Само выражение означает – не говори глупостей, не выдумывай глупостей, не путайся в словах. То есть, другими словами можно сказать – "не болтай ерунду", "не говори глупостей". В "Фразеологическом словаре украинского языка" подобные выражения объясняются как – "говорить путано, бессодержательно".

– Понимается, вы не хотите выявить мне добровольно всю правду, хотите загнуть мне харамана и в душе смеетесь надо мной. (Иван Франко).

А вот слова "хараман" или "хараманы" означают – обман, выдумку, обман и даже – беспорядок, путаницу и хаос.

Само слово заимствовано из арабского через посредничество восточнороманских языков и турецкого, где "haramín" – "вор, мошенник, хитрый человек", на турецком "harami" – "разбойник, мошенник". Постепенно значение немного смягчилось и "хараманом" начали называть проходимца.

Такое обозначение, очень близко по значению к другому слову в украинском языке – "халамидник", о значении которого писали ранее.

Но есть и другое значение толкования слова. Слово "гарман" (harman), означает – "ток для молотьбы зерна" или персидского härmän – "куча зерна". Слово через польскую и украинскую среду приобрело значение – "куча, нагромождения". В народной речи "харманы" стали метафорой словесной путаницы, "нагромождение слов без смысла", "словесные глупости". Диалектные словари Галичины фиксируют "харманы" как – "глупости, болтовни".

Так из конкретных обозначений слово приобрело переносное значение – от вора и тока, до – глупостей и обмана.

А глагол, который мы подбираем усиливает выразительность высказывания и остроту реакции – "не плети", "не гни", "не загибай", "не крути" харманы / хараманы.

Поэтому, фразеологизм "не плети хармани", это исконно галицкое выражение, означает – "не говори глупостей". Звучит необычно и колоритно. Попробуйте остановить чью-то бессмысленную болтовню такими словами – точно удивите человека.