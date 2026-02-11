Как называть "открытку" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Смотрите также 4 интересные украинские слова: вы могли их слышать, но не понимать, что они означают
Как называть на украинском "откритку"?
Этот кусочек декорированной или иллюстрированной бумаги является знаком общения, переписки, внимания, поздравления, а сегодня – предметом коллекционирования.
Вы их знаете и точно видели, хотя возможно, бумажными и не пользуетесь, а перешли на электронный формат. Еще несколько лет назад их очень часто присылали в праздники родным и друзьям (а о том, как правильно "по адресу" или "на аресу", мы писали ранее). И мы говорим о "открытке". Немножко расскажем, как образовалось это слово.
Это русское слово образовалось от словосочетания "открытое письмо". Когда в ХІХ веке появился этот вид карточек, они пересылались без конверта, что делало текст доступным для прочтения всем, то есть – открытым ("открытым"). Позже название трансформировалось в "открытую карточку", а затем – в "открытку".
Впрочем, в украинском языке такого слова нет, и даже при дословном переводе, оно звучит по-другому.
- Словарь украинского языка (СУМ-20) подает термин "листівка" – небольшой лист с рисунком или текстом, что отправляется по почте без конверта.
- Орфографический словарь украинского языка также фиксирует только форму – "листівка".
Слово имело другой путь образования – "листівка" образовано от слова "лист" – как письменное сообщение, с суффиксом -івка, что означает предмет, связанный с письмом.
Ну а слово "лист" происходит из праславянского listъ – лист растения или кусок тонкого материала, толщиной, как листок.
Кроме того, слово "открытка" многозначное:
- Почтовая карточка, иногда с рисунком с одной стороны.
- Письмо, написанное на почтовой карточке.
- Печатный или рукописный лист с агитационным, политическим или информационным содержанием, в значении – афиша, прокламация, агитка, листок.
Мова про Ітаку – про ту, яку ми поки що готові впізнавати тільки на глянсованій листівці з синьо-зелено-золотим краєвидом. (Оксана Забужко).
Написала чоловікові коротку листівку і подалася “через усю карту”, аж на Курильські острови. (Павел Загребельный).
Сатіапал не підозрює своїх "гостей" ні в чому лихому, бо на віру сприйняв листівку з оголошенням про розшук "злочинців". (Михаил Дашкиев).
Кто придумал открытку?
Первую официальную почтовую открытку придумали в Австрии в 1869 году – ее автором был доктор Эмануэль Герман, профессор Венской академии. Он предложил идею "корреспондентской карточки" как более дешевой и удобной альтернативы письмам в конвертах, и австрийская почта сразу ввела этот формат. Уже через несколько лет открытки распространились по всей Европе и США, а впоследствии стали не только средством коммуникации, но и художественным объектом.
Однако, некоторые первой самодельной открыткой считают Penny Penates или "Денежные пенаты". Ее прислали 14 июля 1840 года в Лондоне писателю и шутнику Теодору Хуку. На ней изображены работники почты, которые подсчитывают деньги за почтовые сборы.
Первая открытка Penny Penates / Википедия
И конечно, украинский язык не обходится без синонимов, которые имеют другие корни образования. Этот почтовый знак еще можно назвать:
- поштівка,
- відкритка (як найнаближеніше до російськго "откритка"),
- картка,
- поштова карточка.
Интересно! Слово "почта" происходит от латинского выражения mansio posita, что означает "установленное (место)", "размещенный пункт" или "место остановки". Изначально это понятие указывало на станции, где курьеры или почтальоны обменивали лошадей для быстрой доставки сообщений.
Так что, правильно говорить "листівка", ведь это исконно украинское слово, закреплено в официальных словарях и правописании, и именно его вам выдадут редакторы-переводчики. А еще – это слово звучит очень аутентично.
Несмотря на то, что вы уже забыли о бумажных открытках, не забывайте делать приятно самым дорогим – отправлять электронные открытки через мессенджеры. И ближайшая возможность – День святого Валентина!