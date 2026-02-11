Як називати "откритку" українською, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як називати українською "откритку"?

Цей шматочок декорованого чи ілюстрованого паперу є знаком спілкування, листування, уваги, привітання, а сьогодні – предметом колекціонування.

Ви їх знаєте і точно бачили, хоч можливо, паперовими і не користуєтеся, а перейшли на електронний формат. Ще кількадесят років тому їх дуже часто надсилали у свята рідним та друзям ( а про те, як правильно "за адресою" чи "на аресу", ми писали раніше.). І ми говоримо про "откритку". Трішки розкажемо, як утворилося це слово.

Це російське слово утворилося від словосполучення "открытое письмо". Коли у ХІХ столітті з'явився цей вид карток, вони пересилалися без конверта, що робило текст доступним для прочитання усім, тобто – відкритим ("открытим"). Пізніше назва трансформувалася в "открытую карточку", а потім – в "открытку".

Втім, в українській мові такого слова немає, та навіть при дослівному перекладі, воно звучить по-іншому.

Словник української мови (СУМ-20) подає термін "листівка" – невеликий аркуш із малюнком чи текстом, що надсилається поштою без конверта.

Слово мало інший шлях творення – "листівка" утворене від слова "лист" – як письмове повідомлення, із суфіксом -івка, що означає предмет, пов’язаний із листом.

Ну а слово "лист" походить з праслов'янського listъ – лист рослини чи шматок тонкого матеріалу, товщиною, як листок.

Крім того, слово "листівка" багатозначне: