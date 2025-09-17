Як правильно сказати про лист який надсилаємо, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Дивіться також А ви називаєте її білка: у цієї тваринки є ще одна цікава українська назва

Лист надсилаємо "за адресою" чи "на адресу"?

Типова помилка, з якою ми допускаємо у мовленні, пояснення куди ми надіслали листа – "на адресу" чи "за адресою".

Щоб не плутатися слід запам'ятати єдине правило поставити запитання – "Куди?". Тому, правильна граматична структура – " на адресу" – "я надсилаю листа на вказану електронну адресу".

А от "за адресою" вказує на місце дії, кажемо, коли пояснюємо місце проживання чи розташування і можна поставити запитання "Де?". – "він проживає за адресою: вулиця Івана Франка, 20/6".

Як пояснити куди надіслали лист: дивіться відео

Обидві конструкції мають місце в українській мові, але позначають різну вказівку.

Яка різниця між "адресом" і "адресою"?

Ще одна помилка, що це одне і теж, чи русизм значення слів "адрес" та "адреса".

В українській мові ці слова мають різне значення. Ресурс "Мова – ДНК нації" дає таке пояснення:

Адреса – це місце проживання чи перебування особи, установи. Це саме те, що мипишемо напис на конверті, бандеролі тощо – адреса відправника та адреса отримувача.

А от адрес – це письмове вітання особі чи організації, переважно з нагоди ювілею, свята. Простіше – офіційна урочиста листівка з вітаннями.

Адрес или адреса / ukr-mova.in.ua

Звісно, якщо у вас російськомовний співрозмовник, то краще уточніть чи не має він на увазі саме адресу, щоб не помилитися.

А якщо у вас виникає сумнів, щодо правильного вживання слів "взаємно" та "навзаєм", то 24 Канал, пояснював раніше.

Дізнавайтеся більше про мову і говоріть українською!