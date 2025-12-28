24 Канал при цьому підкаже, як правильно привітати зі святом українською. І нагадаємо, чому не варто казати "з наступаючим".
До теми Не кажіть "з наступаючим": як правильно українською привітати з Новим роком
Як привітати з Новим роком українською?
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко каже, що не варто вітати з "наступаючим" Новим роком, адже наші словники такого слова не фіксують. З "наступаючим" – це суржик.
За словами педагога, переддень свята радять вітати інших так:
З прийдешнім Новим роком!
З передсвятом!
Ресурс "Мова – ДНК нації" також підказує: якщо хочете привітати своїх рідних, друзів і колег з наближенням свята, вживайте такі варіанти:
Щасливого Нового року!
Щастя тобі в Новому році!
Хай щастить Вам у Новому році!
Веселих свят!
З Різдвом Христовим!
Дивіться також Взимку чи зимою: як правильно українською розповісти про холодну пору
Читайте більше на цю тему:
- Як правильно писати "новий рік": з великої чи з маленької літери.
- Новий рік – не наступаючий: як правильно говорити про свято українською.
- В українців нема "празніка Сочельніка": як правильно говорити українською про Різдво.
- Є чудові відповідники: які іншомовні слова про свята варто замінити українськими.