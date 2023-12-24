І у цей день, а також напередодні та опісля, радимо не псувати різдвяно-новорічні свята суржиком. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською говорити про Різдво

Тож у п'ятдесят п'ятій добірці розкажемо вам, якого "мовного сміття" треба позбутися, коли говорите про свята, зокрема Різдво. А також підкажемо правильні варіанти на заміну суржиковим.

Раждєство – Різдво, Рождество;

Сочельник – Святвечір, Святий вечір;

Для початку пам'ятайте: ви святкуєте Різдво або ж Рождество (як "підказують" нам діалекти та популярна колядка) та Святий вечір.

Зверніть увагу! Українці тепер вже 24 грудня святкують не "Сочельник", а "Святий вечір або Святвечір". Головною стравою на столі у переддень Різдва є кутя, а не сочиво, як у росіян.

празнік – свято, празник;

празнувати – святкувати, празникувати;

поздоровляти, вітати;

І на свято можете святкувати, празнувати і празникувати та вітати і поздоровляти рідних.

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йолка – ялинка;

декабрь – грудень;

Не забувайте: тепер Різдво ми святкуємо у грудні, а ви у хаті нарядили ялинку.

наступаючі свята – прийдешні свята;

Новий год – Новий рік;

желаніє – бажання;

А Маланка та Новий рік – прийдешні свята. І цьогоріч, як і торік, можете сміливо загадати бажання саме 1 січня.

Тож з Різдвом, дорогі українці! Миру вам, а нашій неньці Україні – Перемоги!