І у цей день, а також напередодні та опісля, радимо не псувати різдвяно-новорічні свята суржиком. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською говорити про Різдво

Тож у п'ятдесят п'ятій добірці розкажемо вам, якого "мовного сміття" треба позбутися, коли говорите про свята, зокрема Різдво. А також підкажемо правильні варіанти на заміну суржиковим.

  • Раждєство – Різдво, Рождество;
  • Сочельник – Святвечір, Святий вечір;

Для початку пам'ятайте: ви святкуєте Різдво або ж Рождество (як "підказують" нам діалекти та популярна колядка) та Святий вечір.

  • празнік – свято, празник;
  • празнувати – святкувати, празникувати;
  • поздоровляти, вітати;

І на свято можете святкувати, празнувати і празникувати та вітати і поздоровляти рідних.

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  • йолка – ялинка;
  • декабрь – грудень;

Не забувайте: тепер Різдво ми святкуємо у грудні, а ви у хаті нарядили ялинку.

  • наступаючі свята – прийдешні свята;
  • Новий год – Новий рік;
  • желаніє – бажання;

А Маланка та Новий рік – прийдешні свята. І цьогоріч, як і торік, можете сміливо загадати бажання саме 1 січня.