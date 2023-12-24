И в этот день, а также накануне и после, советуем не портить рождественско-новогодние праздники суржиком. И Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно по-украински говорить о Рождестве

Так что в пятьдесят пятой подборке расскажем вам, какого "языкового мусора" нужно избавиться, когда говорите о праздниках, в частности Рождество. А также подскажем правильные варианты на замену суржиковым.

Раждєство – Різдво, Рождество;

Сочельник – Святвечір, Святий вечір;

Для начала помните: вы празднуете "Різдво або ж Рождество" (как "подсказывают" нам диалекты и популярная колядка) и "Святий вечір".

Обратите внимание! Украинцы теперь уже 24 декабря празднуют не "Сочельник", а "Святий вечір" или "Святвечір". Главным блюдом на столе в канун Рождества есть кутья, а не сочиво, как у россиян.

празнік – свято, празник;

празнувати – святкувати, празникувати;

поздоровляти, вітати;

И в "свято" можете "святкувати, празнувати, празникувати" и "вітати, поздоровляти" родных.

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йолка – ялинка;

декабрь – грудень;

Не забывайте: теперь Рождество мы празднуем в "грудні", а вы в доме нарядили "ялинку".

наступаючі свята – прийдешні свята;

Новий год – Новий рік;

желаніє – бажання;

А Маланка и "Новий рік" – "прийдешні свята". И в этом году, как и в прошлом году, можете смело загадать "бажання" именно 1 января.

Так что с Рождеством, дорогие украинцы! Мира вам, а нашей маме Украине – Победы!