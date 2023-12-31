Зокрема, чимало краян думає: "новий рік" треба писати з малої літери чи з великої? Про це розповів відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".
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Як правильно писати "новий рік"
Мовознавець зауважив: сьогодні поведемо розмову про новий рік. А точніше – про особливості письмового привітання з Новим роком.
У назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово: "Новий" – з великої, а "рік" – з малої літери,
– зазначив Авраменко.
І наголосив: так пишемо лише назву свята.
Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято,
– пояснив вчитель.
Як правильно писати "новий рік" / скриншот відео
Також Авраменко акцентував: якщо ви вітаєте когось зі святом Нового року наперед – уникайте слова "наступаючий". Кажіть: "З прийдешнім Новим роком!".
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