При цьому варто не зіпсувати привітання з Новим роком помилками та суржиковими словами. Освіта 24 підкаже основні з них.
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Як правильно привітати з Новим роком українською
Так, у переддень свята ми можемо почути такі привітання:
- "З наступаючим Новим роком!";
- "З наступаючим вас!".
Але так казати не варто. При цьому поянюємо, чому краще забути ці форми новорічних вітань.
Запам'ятайте: Новий рік ні на що і ні на кого не наступає, він – прийдешній! Так, Новий рік приходить і настає.
Тож правильно казати:
- "З прийдешнім Новим роком!";
- "З передноворіччям!".
Тільки так вітайте та поздоровляйте рідних і близьких.
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