При этом следует не испортить поздравления с Новым годом ошибками и суржиковыми словами. Образование 24 подскажет основные из них.
Смотрите также Как правильно на украинском назвать "праздник"
Как правильно поздравить с Новым годом на украинском
Так, в канун праздника мы можем услышать такие поздравления:
- "З наступаючим Новим роком!";
- "З наступаючим вас!".
Но так говорить не стоит. При этом понимаем, почему лучше забыть эти формы новогодних пкоздравлений.
Запомните: Новый год ни на что и ни на кого не наступает, он – грядущий (укр. прийдешній)! Так, Новый год "приходить і настає" (укр.).
Так что правильно говорить:
- "З прийдешнім Новим роком!";
- "З передноворіччям!".
Только так "вітайте та поздоровляйте" (укр.) родных и близких.
Смотрите также Передали кути меда: святвечерние и рождественские фразеологизмы, которые вас завораживают
Мы также рассказывали:
Как правильно по-украински говорить о Рождестве.
Как заменить иноязычные слова о праздниках украинскими.
Также подготовили для вас антисуржиковую подборку о Новом году. Ее читайте на нашем сайте уже завтра.