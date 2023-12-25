Они при этом значительно украсят вашу речь. И на Рождество предлагаем вам интересные и яркие праздничные фразеологизмы.

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Святвечерние и рождественские фразеологизмы, которые завораживают

Что интересно, отдельные стойкие словосочетания могут иметь древние корни и даже интересные диалектные вкрапления.

Так, популяризатор языка Седа Власова предложила несколько святвечерних и рождественских фразеологизмов, от которых вы будете в восторге.

  • Як порося на Різдво – так говорят о румяном человеке;
  • ні мед ні кутя – когда говорят о плохом положении вещей;
  • не зійде сі (не зійдеться) Великдень із Різдвом – говорят о людях, которым сложно объясниться из-за разных взглядов;
  • передати куті меду – преувеличивать;
  • додати куті меду – подстрекать кого-то;
  • від куті до Різдва – ненадолго;
  • прийти на третій день по Різдві – опоздать.