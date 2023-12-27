Однако портить свою речь не стоит. А на праздники тем более.

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Как правильно на украинском назвать праздник

Так, Образование 24 советует не употреблять суржиковое наименование самого слова "праздник".

празнік – свято, празник;

Так, не говорите, что Рождество – ваш любимый "праздник" (празнік), потому что это "свято". То есть торжества, торжество, важное, радостное, приятное событие.

В переносном смысле праздником еще называем событие или лицо, приносящее кому-то радость, наслаждение, хорошее настроение.

Также можете употреблять красивое слово "празнИк" (укр.). Его употребляют в большинстве своем по случаю религиозного праздника, в день которого устраивают празднование и застолье.

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