Однако портить свою речь не стоит. А на праздники тем более.
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Как правильно на украинском назвать праздник
Так, Образование 24 советует не употреблять суржиковое наименование самого слова "праздник".
- празнік – свято, празник;
Так, не говорите, что Рождество – ваш любимый "праздник" (празнік), потому что это "свято". То есть торжества, торжество, важное, радостное, приятное событие.
В переносном смысле праздником еще называем событие или лицо, приносящее кому-то радость, наслаждение, хорошее настроение.
Также можете употреблять красивое слово "празнИк" (укр.). Его употребляют в большинстве своем по случаю религиозного праздника, в день которого устраивают празднование и застолье.
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- Раньше в нашей еженедельной подборке мы советовали заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять во время рождественско-новогодних праздников.
- Рассказывали также, как правильно на украинском назвать Сочельник.
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