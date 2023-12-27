Однак псувати своє мовлення не варто. А на свята й поготів.

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Як правильно українською назвати празнік

Так, Освіта 24 радить не вживати суржикове найменування самого слова "свято".

празнік – свято, празник;

Так, не кажіть, що Різдво – ваш улюблений "празнік", бо це свято. Тобто урочистості, торжество, важлива, радісна, приємна подія.

У переносному значенні святом ще називаємо подію або особу, що приносить комусь радість, насолоду, хороший настрій.

Також можете вживати красиве слово "празнИк". Його вживають здебільшого з нагоди релігійного свята, у день якого влаштовують святкування та застілля.

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