Навіть якщо не знаєте український відповідник конкретного слова. Натомість Освіта 24 продовжує допомагати вам викорінювати "мовне сміття" та говорити красиво і правильно.
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Як правильно українською назвати Сочельник
Цього разу розповідаємо про слово "Сочельник". Його можна зустріти як в розмовному мовленні українців, так і навіть в публікаціях окремих ЗМІ. Однак такого слова в українській мові немає. Натомість його активно вживають росіяни.
Тож розповідаємо, як правильно назвати це слово українською і що воно означає.
Назву "Сочельник" часто пов'язують із традицією вживати у переддень Рідзва "сочиво" – пісну страву, приготовану з зерен пшениці або рису з маком.
А от українці святкують не "Сочельник", а "Святий вечір або Святвечір". Саме це одне з найурочистіших християнських свят ми відзначаємо ввечері напередодні Різдва Христового. І вперше 2023 року Україна святкуватиме його 24 грудня, а не 6 січня, через зміну календаря.
При цьому головною стравою на столі українців на Святвечір є кутя.
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- Раніше в нашій щотижневій добірці ми радили замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати у час різдвяно-новорічних свят.
- Адже в рідній мові є чимало красивих питомих слів.
- Тож пропонуємо вкрапити у своє мовлення милозвучні їхні відповідники з української мови.