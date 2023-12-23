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Как правильно на украинском назвать Сочельник

На этот раз рассказываем о слове "Сочельник". Его можно встретить как в разговорной речи украинцев, так и даже в публикациях отдельных СМИ. Однако такого слова в украинском языке нет. Вместо этого его активно употребляют россияне.

Рассказываем, как правильно назвать это слово на украинском и что оно означает.

Название "Сочельник" часто связывают с традицией употреблять в преддверии Рождества "сочиво" – постное блюдо, приготовленное из зерен пшеницы или риса с маком.

А вот украинцы празднуют не "Сочельник", а "Святий вечір або Святвечір" (укр.). Именно этот один из самых торжественных христианских праздников мы отмечаем вечером в канун Рождества Христового. И впервые в 2023 году Украина будет праздновать его 24 декабря, а не 6 января, из-за смены календаря.

При этом главным блюдом на столе украинцев "на Святвечір" (укр.) является кутья.

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