При этом Сочельник в Украине теперь отмечаем 24 декабря. Так что рождественско-новогодние праздники начинаются уже через несколько дней.

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Как правильно сказать на украинском "наступающие праздники"

При этом важно в такое светлое время, хотя украинцы сейчас празднуют Рождество в кругу семьи, ведь идет полномасштабная война, тепло поздравить друг друга и наших защитников на фронте и пожелать нашему государству и воинам Победы.

Также Образование 24 рекомендует приветствовать друг друга без суржика.

Так, одним из популярных словосочетаний, содержащих суржик, является фраза "наступаючі свята" (укр.).

Итак, если вы рассказываете о праздниках, которые будут через несколько дней, говорите, что они "прийдешні" (укр.). Они ведь вам на ноги не наступают.

Обратите внимание! Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, оканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

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