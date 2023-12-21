При этом Сочельник в Украине теперь отмечаем 24 декабря. Так что рождественско-новогодние праздники начинаются уже через несколько дней.
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Как правильно сказать на украинском "наступающие праздники"
При этом важно в такое светлое время, хотя украинцы сейчас празднуют Рождество в кругу семьи, ведь идет полномасштабная война, тепло поздравить друг друга и наших защитников на фронте и пожелать нашему государству и воинам Победы.
Также Образование 24 рекомендует приветствовать друг друга без суржика.
Так, одним из популярных словосочетаний, содержащих суржик, является фраза "наступаючі свята" (укр.).
Итак, если вы рассказываете о праздниках, которые будут через несколько дней, говорите, что они "прийдешні" (укр.). Они ведь вам на ноги не наступают.
Раньше мы тоже рассказывали, как правильно заменить другие популярные "зимние" суржиковые слова
- В частности, как правильно назвать "елку" на украинском.
- Также, как говорить правильно на украинском: каток или ковзанка.
- Как правильно заменить суржиковое слово "гололед".
- И как на украинском сказать "коньки".