Все же украинцы, как и в прошлом году, будут отмечать этот большой праздник дома за семейным столом, придерживаясь национальных традиций. Конечно, не обойдется и без рождественско-новогодней "зеленой красавицы".

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Как на украинском назвать "елку"

Что интересно, иногда украинцы, когда видят празднично одетое новогоднее дерево, могут назвать его "елкой". Кто-то это сделает в шутку, а кто-то потому, что не будет знать, как же по-украински правильно назвать это хвойное дерево.

Запомните: никаких "елок" – только "ялинка" (укр.). Также можете сказать "ялина" (укр.).

Поэтому надеемся, вы не захотите становиться в один ряд с президентом-беглецом януковичем. Напомним, что он так и не смог вспомнить, как же на украинском назвать "зеленую красавицу", возле которой произносил поздравления. И после длительной красноречивой паузы выжал из себя... суржиковую "елку".

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