Все ж українці, як і минулого року, відзначатимуть це велике свято вдома за родинним столом, дотримуючись національних традицій. Звичайно, не обійдеться і без різдвяно-новорічної "зеленої красуні".

Важливо "Несіть йолку і коньки – зима наступила": які "зимові" суржикові слова краще забути

Як українською назвати "йолку"

Що цікаво, іноді українці, коли бачать святково вбране новорічне дерево, можуть наректи його "йолкою". Хтось це зробить жартома, а хтось тому, що не знатиме, як же українською правильно назвати це хвойне дерево.

Запам'ятейте: жодних "йолок" – тільки ялинка. Також можете сказати ялина.

Тож сподіваємось, ви не захочете ставати в один ряд із президентом-втікачем януковичем. Нагадаємо, що він так і не зміг згадати, як же українською назвати "зелену красуню", біля якої виголошував привітання. І після тривалої красномовної паузи вичавив із себе … суржикову "йолку".

Дивіться також Тільки не "голольод": як українською назвати "ковзанку" на дорозі

Як українською назвати "голольод"