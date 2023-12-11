Українці часто люблять називати таке зимове дорожнє "покриття" "голольодом". Але це слово вживати не варто.

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Як українською назвати "голольод"

Усе тому, що воно є суржиком. Як сказати правильно українською, розповідає Освіта 24.

Так, якщо ви бачите, що дорога вкрилася льодом, можете сказати, що на ній – ожеледиця або ж ожеледь. Ці слова є синонімами.

Також ви можете сказати, що дерева вкрила ожеледь, якщо бачите на гілках тонкий шар льоду.

А для того, аби забути про "голольод", згадуйте красиве словосполучення з прогнозу погоди: "На дорогах – ожеледиця".

Тож радимо вам узимку буди обережними не лише на дорозі, а й під час спілкування.

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Як правильно українською сказати "поскользнутися"