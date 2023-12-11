Українці часто люблять називати таке зимове дорожнє "покриття" "голольодом". Але це слово вживати не варто.
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Як українською назвати "голольод"
Усе тому, що воно є суржиком. Як сказати правильно українською, розповідає Освіта 24.
Так, якщо ви бачите, що дорога вкрилася льодом, можете сказати, що на ній – ожеледиця або ж ожеледь. Ці слова є синонімами.
Також ви можете сказати, що дерева вкрила ожеледь, якщо бачите на гілках тонкий шар льоду.
А для того, аби забути про "голольод", згадуйте красиве словосполучення з прогнозу погоди: "На дорогах – ожеледиця".
Тож радимо вам узимку буди обережними не лише на дорозі, а й під час спілкування.
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Як правильно українською сказати "поскользнутися"
- Якщо ви бачите на дорогах ожеледицю, ще раз нагадаємо: будьте уважними, аби не впасти.
- Також будьте обережними із суржиком.
- Адже впавши, можете згодом сказати, що "поскользнулися".
- А от цього слова в українській мові немає.
- Треба казати, що ви у такому разі послизнулися або ж посковзнулися.