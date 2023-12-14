Если дети любят в основном кататься на санках, то их старшие друзья и родители не прочь "полетать" по льду на коньках.
Смотрите также "Несите елку и коньки – зима наступила": какие "зимние" суржиковые слова лучше забыть
Каток или ковзанка: как правильно сказать по-украински
Образование 24 уже рассказывало, что следует употреблять слово "ковзани" (укр.), а не "коньки". Последнее является суржиком.
Сегодня подскажем, как правильно назвать ледовую площадку, на которой любят кататься украинцы.
Часто можно услышать такие слова на его обозначение как "каток" и "ковзанка". Многие краяне считают, что стоит говорить "козванка", ведь слово "каток" является суржиком.
Что интересно, можно употреблять оба слова – они есть в украинском языке и являются синонимами.
Заметим, что слово "каток" фиксируют словари и употребляли ранее украинские писатели. Оно в основном разговорное.
Так что вы можете сказать, что идете кататься на коньках на ковзанку или на каток.
Смотрите также Как правильно назвать "коньки" на украинском
Какие "зимние" слова нужно забыть
- Образование 24 советует также забыть еще несколько суржиковых "зимних" слов.
- В частности, не говорить "гололед". В украинском языке вы можете найти аж два красивых соответствия.
- Не стоит употреблять и суржиковое слово "елка". Как говорить правильно, читайте здесь.
- А как сказать на украинском "поскользнуться" правильно, мы рассказывали тоже раньше.