Поэтому стоит быть внимательными и смотреть под ноги, чтобы не шлепнуться посреди улицы, наткнувшись на скользкий участок дороги. Так же следует быть бдительными и во время употребления "зимних" слов, отмечает Образование 24.

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Как правильно на украинском сказать "поскользнуться"

Так, часто рассказывая о зиме и погоде в это время года, украинцы могут употреблять суржиковые слова. Одним из таких является "поскользнуться". Это слово употреблять не стоит, ведь его нет в нашем языке.

Итак, если вы упали на скользкой дороге зимой, стоит сказать, что вы перед этим "послизнулися" или "посковзнулися" (укр.).

Кстати слово "посковзнутися" (укр.) вы можете употреблять еще в переносном смысле. В частности, если хотите сказать, что сделали ошибочный шаг, ошибку в жизни.

А если хотите еще больше обогатить свою речь, можете употреблять такой интересный фразеологизм как "и языком не поскользнувшись" (укр. "і язиком не послизнувшись"). Это означает "ни разу не запнувшись, ничуть не задумавшись".

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