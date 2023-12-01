При этом такая речевая ловушка может возникнуть во время разговора на разную тему. В том числе и в рассказах о еде.
Смотрите также Как на украинском назвать баклажан: интересные варианты
Как правильно на украинском назвать миндаль
Одним из таких суржиковых слов является "миндаль".
Образование 24 отмечает, что такого слова в украинском нет. Так что его не стоит употреблять.
Вместо этого надо говорить "мигдаль".
При этом так называют как южное дерево и куст, так и их плоды со сладким или горьким ядром.
Так что запомните: "мигдаль", "мигдалеве дерево", "мигдалева олія" – а не "миндаль", "миндальне дерево", "миндальна олія" (укр.).
Смотрите также "Гадати" или "ворожити": как правильно сказать на украинском
Как на украинском назвать баклажан
- Мы также рассказывали, как правильно на украинском назвать баклажан.
- Многие украинцы ошибочно считают, что это суржиковое слово.
- А вот нет – это нормативное украинское слово.
- Также вы можете баклажан еще назвать "синеньким".