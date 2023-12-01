При этом такая речевая ловушка может возникнуть во время разговора на разную тему. В том числе и в рассказах о еде.

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Как правильно на украинском назвать миндаль

Одним из таких суржиковых слов является "миндаль".

Образование 24 отмечает, что такого слова в украинском нет. Так что его не стоит употреблять.

Вместо этого надо говорить "мигдаль".

При этом так называют как южное дерево и куст, так и их плоды со сладким или горьким ядром.

Так что запомните: "мигдаль", "мигдалеве дерево", "мигдалева олія" – а не "миндаль", "миндальне дерево", "миндальна олія" (укр.).

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Как на украинском назвать баклажан