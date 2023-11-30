Молодежь в этот день обычно устраивает вечерницы и разные национальные забавы. А девушки еще и гадают на своего суженого.
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Как правильно на украинском – "гадати" или "ворожити"
При этом одни говорят, что "ворожать" (укр.) другие – что думают. Так что Образование 24 рассказывает, какое слово нужно употреблять, если совершаете обряд с целью узнать будущую судьбу.
Так, на праздник Андрея девушки могут и "гадати" (укр.), и "ворожити" (укр.).
Слово "гадати" имеет немало значений, одно из которых – "ворожити" (укр.). Хотя оно и устаревшее.
Все же в одном из произведений классика новой украинской литературы Ивана Котляревского есть такое предложение: "Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила" (укр.).
При этом помните: слова "гадалка" нет в русском языке. Надо говорить "ворожка" (укр.).
А о том, какие еще интересные и даже необычные значения (в том числе диалектизм) имеет слово "гадати" (укр.), расскажем вам впоследствии.
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