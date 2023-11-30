Молодь у цей день зазвичай влаштовує вечорниці та різні національні забави. А дівчата ще й ворожать на свого судженого.
Дивіться також Звідки походить слово-код "паляниця", і чому росіяни не можуть його вимовити
Як правильно українською – гадати чи ворожити
При цьому одні кажуть, що ворожать, інші – що гадають. Тож Освіта 24 розповідає, яке слово треба вживати, якщо проводите обряд з метою дізнатися майбутню долю.
Так, на свято Андрія дівчата можуть і гадати, і ворожити.
Слово гадати має чимало значень, одне з яких – ворожити. Хоча воно і застаріле.
Все ж в одному з творів класика нової української літератури Івана Котляревського є таке речення: "Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила".
При цьому пам'ятайте: слова "гадалка" немає в українській мові. Треба казати "ворожка".
А про те, які ще цікаві та навіть незвичні значення (зокрема як діалектизм) має слово "гадати", розповімо вам згодом.
Дивіться також Як українською назвати баклажан: цікаві варіанти
Раніше ми також розповідали:
- про те, чи є в українській мові слово "кульок" та які цікаві відповідники воно має. Про це читайте тут.
- Підказали вам також, як українською назвати "чемодан".
- Також дізнайтесь 5 красивих українських слів, якими ви зачаруєте співрозмовників.