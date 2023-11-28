Натомість окремі слова можуть навпаки викликати у краян сумніви. Річ у тому, що вони є нормативними, але здаються українцям суржиковими.

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Як українською назвати "баклажан"

Одним із таких слів є "баклажан". Чомусь частина українців вважає, що це слово є неукраїнським. Чи так це, підкаже Освіта 24. При цьому розповімо вам, які цікаві синоніми має це слово.

Так, слово "баклажан" можна сміливо вживати, адже його фіксують українські словники. Це не російський варіант назви однорічної овочевої рослини з плодами довгастої форми синього або фіолетового кольору.

Баклажаном також можна називати плід цієї рослини.

Що цікаво, баклажаном іноді називали навіть помідор. Зокрема, словосполуку "червоні баклажани" можна зустріти у творах українських письменників. Щоправда, таке значення рідковживане.

До слова, українці ще пропонують такий цікавий синонім до "баклажан" як "синенький".

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