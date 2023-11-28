А отдельные слова могут наоборот вызывать у краян сомнения. Дело в том, что они нормативные, но кажутся украинцам суржиковыми.

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Как на украинском назвать "баклажан"

Одним из таких слов есть "баклажан". Почему-то часть украинцев считает, что это слово неукраинское. Так ли это, подскажет Образование 24. При этом расскажем вам, какие интересные синонимы имеет это слово.

Так, слово "баклажан" можно смело употреблять, ведь его фиксируют украинские словари. Это не русский вариант названия однолетнего овощного растения с плодами продолговатой формы синего или фиолетового цвета.

Баклажаном можно также называть плод этого растения.

Что интересно, баклажаном иногда называли даже помидор. В частности, словосочетание "красные баклажаны" можно встретить в произведениях украинских писателей. Правда, такое значение редко употребляется.

К слову, украинцы еще предлагают такой интересный синоним к "баклажанам" как "синенький".

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