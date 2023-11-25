И каких только мемов не создали украинцы об этом вкусном слове. О его происхождении в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал известный учитель страны и языковед Александр Авраменко.

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Откуда происходит вкусное слово-код "паляниця"

Авраменко заметил: россиянам действительно трудно произнести это слово, потому что в их языке нет мягкого звука ц. Так же сложно им сказать "криниця" и "Укрзалізниця" (укр.).

При этом языковед добавил: паляницей называют круглый хлеб, преимущественно из пшеничной муки, с горизонтальным надрезом.

Происходит оно от слова "палити" (укр.),

– акцентировал учитель.

И объяснил, что название этого хлеба обусловлено тем, что при выпекании на нем образуется сухая, иногда пригоревшая корочка.

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