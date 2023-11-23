Все потому, что оно заимствовано из русского языка. Является ли это слово суржиковым и какие имеет имеющим соответствия, рассказывает Образование 24.
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Как на украинском назвать кульок
Слово "кульок" можно найти в словарях, но все же стоит его заменить другими – украинскими благозвучными соответствиями.
Так, языковеды советуют слова "кульок" избегать, ведь оно заимствовано из русского языка. При этом рекомендуют употреблять следующие слова и производные от них:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Языковеды также отмечают, что разграничение значений понятий "пакет" как бумажный мешок и "кульок" искусственно.
Авторы Словаря исконно украинского языка также советуют вместо слова "кульок" говорить "мішечок, пакет, торбинка" (укр.).
Заметим, что в Академическом толковом словаре вы найдете слово "кульок". Оно является синонимом к "кулик" (укр.). Последнее имеет несколько значений. Такие, как "маленький мешочек", "болотная птица" и так далее.
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Как на украинском назвать "челку"
- Украинцы часто употребляют слово "челка".
- Но не стоит, ведь оно является суржиковым.
- Как его заменить и сказать правильно на украинском, читайте по ссылке.