Все же есть люди, убеждены, что это не так. Как правильно на украинском назвать "чемодан", подскажет Образование 24.

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Как на украинском назвать "чемодан"

Если же вы, например, собрались в какую-нибудь поездку или командировку, можете сказать, что упаковали "валізу" (укр.).

Но если вы скажете, что упаковываете "чемодан" (укр.), тоже не ошибетесь. Ведь это слово есть в украинском языке и ставить его в один ряд с суржиковыми не стоит. Оно является синонимом к слову "валіза".

Так, чемоданом называем переносной ящик для дорожных вещей, изготовленный из кожи, фанеры, фибры и т.п., имеющий откидную крышку, замки, ручку.

Однако, что интересно, доктор филологических наук Александр Пономарев советовал все же отдавать предпочтение слову "валіза" (укр.).

Кстати, слово "валіза" (укр.), а соответственно и "чемодан", имеют такие интересные синонимы (укр.):

саквояж;

чамайдан;

чемодан;

валізка;

коробка.

Мы также раньше рассказывали, как правильно на украинском назвать "кольцо". Заметим, что это слово суржиковое. Как говорить взамен, читайте по ссылке.