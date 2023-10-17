Так что о нем нужно забыть. Как сказать на украинском, подскажет Образование 24.

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Как правильно на украинском назвать кольцо

Если заглянуть в словарь синонимов, можно найти в нем следующие украинские соответствия слова "кольцо":

обручка;

каблучка;

коло;

кільце;

колечко (розмовне) (укр.).

Так, если мы говорим об украшении на палец, то следует употреблять слова "обручка" (укр.) (свадебное) и "каблучка". Также к этим словам есть еще синоним "перстень". Это слово можно использовать в значении кольца из дорогого металла и брачного кольца.

Что интересно, "кільце" (укр.) (как в русском языке "кольцо") можно также встретить в спорте – "упражнения на кольцах" (гимнастическом приборе). А в городе – "трамвайное кольцо".

Можете иногда услышать даже фразу "річні кільця" (укр.) – то есть концентрические слои древесины.

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Как на украинском назвать "штопор"

Популяризатор украинского языка Андрей Шимановский советует: слово "штопор" можно заменить такими красивыми словами: