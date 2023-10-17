Ведь не надо на украинском дословно переводить русскую фразу "оставить в покое". Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как сказать лучше.

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Как сказать на украинском "оставить в покое"

Так, он призвал украинцев избавиться в своей речи ошибочного языкового клише "залишити когось у спокої" (укр.). Все потому, что это калька из русского.

"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій" (укр.). Только так,

– подчеркнул Авраменко.

При этом языковед отметил, что оставить (укр. залишити) можно что-то по наследству, а не оставить можно камня на камне или мокрого места. Это тоже устойчивые соединения слов.



Как сказать на украинском "оставить в покое" / видео скриншот

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Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье"