Адже не треба українською дослівно перекладати російську фразу "оставить в покое". Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати краще.

Дивіться також Як сказати українською "кому счастье, а кому несчастье": дуже цікавий відповідник

Як сказати українською "оставить в покое"

Так, він закликав українців позбутися у своєму мовленні помилкового мовного кліше "залишити когось у спокої". Усе тому, що це – калька з російської.

"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій". Тільки так,

– наголосив Авраменко.

При цьому мовознавець зауважив, що залишити можна щось у спадок, а не залишити можна каменя на камені або ж мокрого місця. Це теж стійкі сполуки слів.



Як сказати українською "оставить в покое" / скриншот відео

Дивіться також Як сказати українською "редко, но метко" і "лед тронулся"

Як сказати українською "кому счастье, а кому несчастье"