Натомість цього робити не варто. Зокрема, не треба "тягнути" у нашу мову такі фразеологізми як "редко, но метко" і "лед тронулся".

Дивіться також Не перекладайте дослівно: як сказати українською "вішати лапшу"

Як сказати українською "редко, но метко" і "лед тронулся"

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як збагатити свій словник та замінити вищезгадані стійкі словосполучення.

"Редко, но метко" – як сказати українською? Дуже просто: "раз, та гаразд", або "хоч раз, зате гаразд",

– уточнив мовознавець.



Як українською сказати "Редко, но метко" / скриншот відео

Також він розповів, як замінити ще один часто вживаний вислів – "лед тронулся".

Відповідник – "крига скресла", тобто нарешті настало щось довгоочікуване,

– зауважив Авраменко.



Як українською сказати "Лед тронулся" / скриншот відео

І порадив українцям не відкладати вивчення мови на потім, наголосивши: краще тепер, як у четвер.